Regionali in Calabria, si candida l’imprenditore Callipo: «Accetto la sfida»

Callipo si è presentato come un esponente della società civile, ma sarà lui dunque il candidato del centrosinistra in Calabria

«Accetto la sfida»: con queste parole l’imprenditore Pippo Callipo ha deciso di scendere in campo in vista della regionali in Calabria del 26 gennaio prossimo.

Nell’annunciare la sua discesa si è appellato a partiti e movimenti civici: «Uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi. Io ci sono.. Io Resto in Calabria», ha fatto sapere in una nota.

Callipo si è presentato come un esponente della società civile, ma sarà lui dunque il candidato del centrosinistra in Calabria.

È proprietario della Callipo Sport, squadra di pallavolo di Vibo Valentia. Ed è proprietario anche della “Callipo Group”, gruppo societario formato da 6 aziende che si occupa di cmmercializzare prodotti ittici.