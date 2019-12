Crozza imita Calenda. Lui incassa e rilancia: «È bravissimo. Mi fa morire dal ridere»

«È bravissimo. Il giorno in cui mi offenderò per una imitazione mi ritirerò a vita privata. Lo dico per trasparenza!». Questa è solo una delle risposte che di prima mattina, oggi, 7 dicembre, il leader di Azione Carlo Calenda ha dato su Twitter riguardo lo sketch messo in piedi da Maurizio Crozza durante il programma tv Fratelli di Crozza.

Gli voglio bene a @fratellicrozza. Stamattina litigata con Viola che a un certo punto sbotta: “ricordati che tu sei quello che delle cozze mangia la conchiglia”. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 7, 2019

Il comico, nel corso della puntata, si è infatti cimentato nell’imitazione del politico: «È evidente – dice – che non capisco un c…o. Io del fico d’India mangio la buccia. Sono io che riporto il bastoncino al cane! Io non ci capisco un c…o e mi vota il 3%…vuol dire che c’è un 3% che non ci capisce un c…o. La mia speranza è che ci sarà in Italia un 10% che non ci capisce un c…o. Un 9%, toh!”.

È bravissimo. Il giorno in cui mi offenderò per una imitazione mi ritirerò a vita privata. Lo dico per trasparenza! https://t.co/MgjexVZ8E9 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 7, 2019

Il ritratto – esilarante – non ha lasciato impassibile Calenda che stamane ha commentato la scenetta rispondendo agli utenti che criticavano la trovata di Crozza. A chi gli scrive che il comico non fa ridere, l’uomo dice: «A me fa ridere da morire».

Nel commentare la sua imitazione, il politico ha messo in mezzo anche la moglie, Viola, dando ancor più manforte al comico genovese: «Gli voglio bene a Fratelli di Crozza. Stamattina litigata con Viola che a un certo punto sbotta: “Ricordati che tu sei quello che delle cozze mangia la conchiglia”».

A me fa ridere da morire. Rapporto con Viola identico. Oggi gli ho detto: non fare la dittatrice come ti dipinge Crozza e lei mi ha risposto ricordati che tu sei quello che si mangia le conchiglie delle cozze. Asfaltato alle 9.00. Aiuta a tenere i piedi per terra. https://t.co/2VL1m5UgVh — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 7, 2019

Poi la mossa: un tweet fisso sulla sua pagina ufficiale, con lo sketch in video del comico, e la didascalia: «Vuoi imparare a cacciare con le trappole? Vuoi la ricetta della lepre con la Fanta? Iscriviti ad @Azione_it e vengo anche a fare lo shampoo al tuo prato». Chissà come reagirà Maurizio Crozza.

Vuoi imparare a cacciare con le trappole? Vuoi la ricetta della lepre con la Fanta? Iscriviti ad @Azione_it e vengo anche a fare lo shampoo al tuo prato.https://t.co/zUduX2ldOO pic.twitter.com/lyfLfbftwM — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 7, 2019

