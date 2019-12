Napoli, agguato nel quartiere Vasto: ferito alle gambe un immigrato

Un uomo, di origine africana, è stato ferito alle gambe dopo un agguato avvenuto oggi alle 12 nel quartiere Vasto di Napoli. Il fatto è accaduto in via Venezia, in un’area della città campana già al centro di polemiche per tensioni tra residenti ed extracomunitari.

L’uomo sarebbe stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter che hanno sparato tra la folla e lo hanno ferito a entrambi gli arti. Ora è ricoverato all’ospedale Loreto Mare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato ora impegnati nei rilevi del caso. Resta da chiarire il movente e le dinamiche della sparatoria.

