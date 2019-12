Fuga dal Movimento Cinque Stelle: in tre senatori pronti a passare alla Lega

Presenti in aula, non hanno votato la fiducia al dl terremoto facendo mancare il loro appoggio al governo

Sarebbero tre, o addirittura cinque, i senatori pronti a lasciare il Movimento Cinque Stelle già oggi, in occasione della presentazione della risoluzione di maggioranza sul Mes. Presenti in aula, stamattina non hanno votato la fiducia al dl terremoto: si tratta di Stefano Lucidi, Ugo Grassi e Francesco Urraro, tutti e tre del M5s che dunque hanno fatto mancare il loro appoggio al governo.

I numeri per garantire la sopravvivenza del governo giallo-rosso non dovrebbero venir meno, complici le assenze nelle file dell’opposizione.

I grillini, adesso, potrebbero passare alla Lega di Matteo Salvini, secondo alcune voci che stanno circolando in queste ore, con insistenza, nel Transatlantico di Palazzo Madama dove è già cominciato il dibattito sul Salva-Stati, con l’intervento di Giuseppe Conte.

Parla Giuseppe Conte

Intanto il presidente del Consiglio ha riferito in aula al Senato sul Consiglio europeo che si svolgerà domani e dopodomani a Bruxelles.

«L’Italia non ha nulla da temere, il nostro debito è pienamente sostenibile» ha detto Conte che, non condividendo le posizioni di chi infonde «dubbi e paure nei cittadini», ha precisato che il governo «sta lavorando per tutelare i diritti dei cittadini».

Le prime dichiarazioni

«La mia posizione sul voto di oggi pomeriggio alla risoluzione del Mes? È contraria, voterò no, io ne faccio una questione di metodo, che è dipeso da chi ha scritto questo documento. Farò una dichiarazione in dissenso esponendo le mie ragioni», ha detto a “Un Giorno da Pecora” il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Lucidi. Dopo questo “no” uscirà dal M5s? «È una riflessione che faremo nelle prossime ore, vediamo quello che succederà» ha concluso.

