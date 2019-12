Luigi Di Maio e la frecciatina ai “dissidenti”: «Grazie a chi ci mette la faccia e crede nel M5s»

Luigi Di Maio non commenta direttamente la notizia della fuoriuscita dal gruppo del Senato di tre grillini, data ormai quasi per certa, ma affida la sua reazione a un post su Facebook, ringraziando chi crede (ancora ndr) nel M5s.

«Grazie al gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle. Grazie a chi ha fatto nottata per scrivere la risoluzione di maggioranza votata oggi in Parlamento. Grazie a chi crede nel MoVimento e si impegna per portare avanti le nostre battaglie. Grazie a chi ci mette la faccia con passione e determinazione », afferma Di Maio.

Un ringraziamento che sembra celare una frecciatina proprio ai “dissidenti” che sarebbero pronti ad andarsene forse addirittura per abbracciare la Lega. «C’è ancora tanta strada da percorrere. E abbiamo il dovere di andare avanti rispettando il mandato che ci hanno conferito i cittadini. Nei loro confronti serve sempre grande rispetto», conclude il leader del M5s.

