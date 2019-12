Il M5s si spacca (anche) su Rousseau: Aiello confermato candidato in Calabria dal 53%

Dopo la spaccatura in Senato, dove tre senatori grillini sarebbero pronti a lasciare il gruppo del M5s, arriva anche una divisione sulla piattaforma Rousseau questa volta da parte degli attivisti.

Gli attivisti grillini hanno confermato Aiello come candidato presidente alle Regionali in Calabria, ma a votare sì è stato solo il 53,1%. Il 46,9% invece ha espresso un voto contrario su un totale di 2.167 preferenze. Tra i candidati consiglieri regionali i più votati sono stati: Rosella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino.

La base del movimento si era già espressa favorevolmente in merito alla partecipazione alle regionali in Calabria, contraddicendo la linea di Luigi di Maio.

Domani, 12 dicembre, (dalle 10 alle 19) è prevista una ulteriore votazione per scegliere il candidato presidente 5 Stelle in Emilia Romagna, tra una rosa di nomi che sono risultati i più votati in ogni circoscrizione e che hanno accettato di candidarsi per la guida della Regione.

«I risultati delle votazioni odierne, con i voti presi oggi da ogni singolo candidato consigliere, e la relativa certificazione – si legge sul blog delle Stelle – verranno dunque comunicati domani sera, a conclusione della seconda e ultima votazione, al fine di non condizionarne l’esito».

