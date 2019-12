Il trionfo di Johnson fa esultare i sovranisti italiani. Siluro di Renzi: «Sinistra radicale miglior alleata della destra». Il silenzio del Pd

Il risultato delle elezioni nel Regno Unito, quando lo spoglio è quasi completo, si delinea come una netta vittoria dei Tory di Boris Johnson e una sconfitta senza appello per i Laburisti di Corbyn: conseguentemente un mandato deciso ai conservatori per la Brexit. Mentre il risultato, netto, si configurava dopo la diffusione degli exit poll sono arrivati in Italia i commenti dei principali esponenti politici.

Istituzionale, e di cortsia, quello del premier Giuseppe Conte che ha inviato, a quanto si apprende, un messaggio di congratulazioni a Johnson per il risultato conseguito. Più orientati politicamente gli altri messaggi, con Matteo Salvini che su Twitter ha esultato («Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna! 😊 #GE19») condividendo l’exit poll che dava in vantaggio i conservatori a 368 seggi rispetto ai 191 dei laburisti.

Esulta anche Giorgia Meloni, che pone l’accento sull’aspetto del voto collegato alla Brexit. Insomma, per Meloni il voto a favore dei Tory è una scelta “sovranista”: «Congratulazioni a @BorisJohnson per la grande vittoria. Ancora una volta la coerenza paga, ora la volontà del popolo britannico sarà finalmente rispettata. A noi il compito di difendere gli interessi italiani in un nuovo rapporto di cooperazione con il Regno Unito #UKelection2019».

Sempre dal campo dell’opposizione Claudio Borghi, il deputato leghista dalle controverse posizioni su euro e Europa, a commento dei risultati delle elezioni britanniche lascia a Twitter il suo lapidario: «GODO».

Matteo Renzi va invece all’attacco della “sinistra radicale”, imputando la sconfitta dei Labour alle posizioni di Corbyn: una strada diversa da una sinistra moderata (alla Blair) porterebbe per l’ex premier a favorire la destra. Scrive il fatti Renzi su Facebook: «La sinistra radicale, quella estremista, quella dura e pura è la migliore alleata della destra. Continuate pure ad insultare Blair e tenervi Corbyn: alla fine così vince la destra più radicale. E alla fine la #Brexit sarà colpa anche di questo Labour».

Nessun commento, per ora, dai vertici degli azionisti di maggioranza del governo Pd e Movimento 5 Stelle.

