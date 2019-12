Manovra, il Senato vota la fiducia con 166 «sì». In 128 hanno votato «no», in dissenso anche Paragone

Il ddl di bilancio passa ora alla Camera per la seconda lettura. Significativo il no di Paragone: «Dentro la manovra c’è la logica della gabbia di Bruxelles»

Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sulla legge di bilancio con 166 «sì», 128 «no» e zero astenuti. Al Senato 166 «sì» rappresentano la maggioranza assoluta. Al momento della proclamazione del voto, la maggioranza in Aula ha applaudito. Il ddl di bilancio passa ora alla Camera per la seconda lettura.

Tra chi ha votato contro la fiducia al Governo Conte II sulla manovra, significativo il «no» del senatore M5s Gianluigi Paragone che ha detto che aveva detto: «Con rammarico mi trovo a votare in dissenso, non sono stato eletto per tenere gli italiani ingabbiati in un bilancio imposto dall’Europa». Un voto dunque di dissenso rispetto a quello del suo gruppo. «Dentro questa manovra – ha proseguito – trovo ancora una volta la logica della gabbia di Bruxelles. Quindi, purtroppo, devo votare no».

Decisamente critica la presidente dei senatori di Forza Italia che definisce il ddl «la manovra dei record negativi». «Arrivata in Parlamento a metà dicembre – dice Anna Maria Bernini – aumenta tasse, deficit e debito, colpisce case, imprese e consumi e, in definitiva, mette in ginocchio il Paese. Nata con la scusa di evitare l’aumento dell’Iva, il governo in realtà ha firmato una maxicambiale sulle spalle degli italiani».

Il consiglio dei ministri dopo il voto

Poco prima delle 22 è cominciato il Consiglio dei Ministri sulla nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Presente alla riunione il premier Giuseppe Conte. Riunione che si è conclusa nel giro di pochi minuti con il via libera alla nota di variazione di bilancio.

