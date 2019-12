Sondaggi, Meloni cresce ancora: Centrodestra unito al 48,9%. In calo i partiti di governo

Perde qualcosa ma si conferma primo partito. La Lega di Matteo Salvini detiene saldamente il numero di preferenze maggiori nelle intenzioni di voto degli italiani. Nell’ultima rilevazione targata Index e mostrata in onda su La7 nel corso di Piazza Pulita, la Lega si attesta al 31,8% lasciando così sul terreno uno 0,4% rispetto al precedente sondaggio della scorsa settimana.

Perde quota il Pd (-0,3%) che passa dal 19,2% dell’ultima rilevazione al 18,9%. Lieve calo anche per l’alleato di governo, il M5s, che perde lo 0,2% e non va oltre il 16%. Stessa performance (-0,2%) per Italia viva che dal 4,6% della scorsa settimana passa al 4,4%.

Il risultato migliore degli ultimi 7 giorni è senza dubbio quello registrato da Fdi che guadagna un +0,5% nelle intenzioni di voto, portandosi al 10,3% (dal 9,8 della scorsa settimana). Lieve crescita per Forza Italia che con un +0,1% si ferma al 6,8%.

Le altre forze politiche

Tra le altre forze politiche, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,3% arrivando al 2,1%. Lieve crescita poi per gli altri partiti di sinistra (+0,1%) e per i Verdi (+0,1%), stabile + Europa all’1,5%. Perde lo 0,1% Cambiamo di Giovanni Toti che non va oltre l’1%.

