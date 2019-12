“Medi in Italy”, i social si scatenano su Salvini insultato. Carola Rackete accanto a lui e non solo…

Il selfie pubblicato da una giovane 19enne che ritrae la ragazza mentre fa il dito medio a favor di camera con a fianco Matteo Salvini mentre – ignaro di esser ripreso – riposa sull’aereo è rimbalzata sui diversi social, dove ha scatenato reazioni diametralmente opposte.

Il leader della Lega ha replicato alla giovane ripubblicando la foto sui suoi canali social, ammonendola: «Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione».

E nell’arco di poche ore, il gesto della giovane è diventato un tormentone, tant’è che i social pullulano di fotomontaggi in cui il leader del Carroccio viene ritratto con a fianco le più disparate personalità politiche o personaggi di cartoni animati e telefilm con il dito medio alzato.

E così a fianco di Salvini viene photoshoppata l’alleata di coalizione del centrodestra Giorgia Meloni, l’ex alleato di governo Luigi Di Maio, ma anche la capitana della Sea Watch Carola Rackete.

Altri utenti hanno invece preso ispirazione dal mondo dei film, delle serie tv e dei cartoni animati. E così a fianco di Salvini appare Eleven di Stranger Things (in questo caso la serie viene rinominata “Stranger Fingers“, ndr), o ancora Jigglypuff, personaggio dei Pokémon noto per pasticciare con il suo pennarello il volto delle persone o degli animaletti inventati, ma anche Hugo Reyes, personaggio della serie Lost.

