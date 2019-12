Elezioni in Emilia Romagna, l’attrice Serena Grandi in lista con Borgonzoni

Grandi potrebbe essere candidata nella lista civica di Lucia Borgonzoni alle prossime Regionali in Emilia-Romagna. È stata la stessa leghista a confermare l’ipotesi: «Ci stiamo guardando, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna», ha spiegato.

La lista, ha proseguito, «l’abbiamo voluta lasciare realmente civica e non un ricettacolo di ciò che sarebbe rimasto fuori da altre liste».

Già a novembre la Grandi non aveva fatto mistero delle sue preferenze in vista delle regionali. Dopo essere stata derubata nella sua casa di Rimini, l’attrice aveva espresso il suo sostegno a Borgonzoni: «Voterò per lei: noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare. C’è un sacco di delinquenza e allora ho pensato a Salvini, e a ritrovare la nostra identità che non abbiamo più».

Leggi anche: