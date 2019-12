Venezia, le sirene avvertono l’arrivo della nuova marea: previsto il picco di 140 cm

Continua lo stato d’allerta in laguna per l’alta marea

Suonano ancora le sirene a Venezia per il ritorno imminente dell’acqua alta. L’avviso è partito poco dopo le 4 di questa mattina per avvertire la nuova marea che per le 9 dovrebbe toccare i 140 centimetri di altezza.

Smentita intanto, riporta l’Ansa, la notizia che si sarebbe diffusa sui social, a proposito della decisione di mettere in funzione le paratoie del Mose a Treporti per contrastare l’acqua alta.

Alle 7:10, il Centro previsioni e segnalazioni delle maree ha registrato già 138 cm a Digalido, 126 cm a Punta Salute, 113 cm a Burano e 125 cm a Chioggia. L’allerta resta su codice arancio per oggi, così come per il giorno di Natale, quando si prevede una marea di 115 cm. Il 26 dicembre la marea dovrebbe calare ulteriormente.