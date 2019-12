Addio a Allee Willis, l’autrice della storica sigla di Friends «I’ll be there for you»

La compositrice aveva vinto due Grammy, uno di questi per il musical di Broadway «Il Colore Viola». Le sue canzoni hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo

L’americana Allee Willis è deceduta all’età di 72 anni a causa di un arresto cardiaco. Willis è stata autrice della storica sigla della celebre serie televisiva Friends e di altri grandi successi scritti per artisti come i Pet Shop Boys e le Pointer Sisters.

Le canzoni di Allee Willis sono state vendute in oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo. La compositrice ha vinto due Grammy nel corso della sua carriera: per il musical di Broadway Il Colore Viola e per il suo contributo alla colonna sonora di Beverly Hills Cop.

Ma uno dei lavori di maggior successo e tra i più conosciuti è senza dubbio quello legato alla serie cult degli anni ’90: Friends. Scritta con i creatori della serie, David Crane e Marta Kauffman, I’ll be there for you, l’intro di 60 secondi alle dieci stagioni, cantato dai Rembrandts, è diventato poi un vero e proprio brano.

Il singolo è stato successivamente ampliato con il contributo degli stessi Rembrandts.

