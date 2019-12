Incidente per Luciana Littizzetto: cade per strada e si frattura il polso e il ginocchio

Come farà a stare ferma la dinamica Luciana Littizzetto? Eppure la conduttrice dovrà fermarsi per un po’ e passare diversi giorni a letto. Dopo una brutta caduta in strada, ha riportato una frattura al polso e al ginocchio.

È lei stessa a postare sui social la foto con braccio e gamba ingessati. «E buona fine e buon principio!», scrive su Instagram, con l’ironia che la contraddistingue. Il pollice della mano fratturata in su e senza perdere il sorriso.

Il post ha subito collezionato migliaia di commenti: tantissimi personaggi famosi e fan hanno fatto gli auguri di buona guarigione alla conduttrice.

