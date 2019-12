Eastwood e Schwarzenegger insieme sulla neve. Arnold lancia la sfida social: «Esiste duo più iconico di noi?»

Lo scatto ha ricevuto più di un milione di like e oltre 16mila commenti, tra cui tanti di attori americani

Due mostri sacri del cinema di Hollywood e una foto sulla neve. È bastato questo a Clint Eastwood e Arnold Schwarzenegger per ottenere in pochi minuti più di un milione di like sul profilo Instagram dell’ex governatore della California.

L’austriaco, naturalizzato americano, tornato da poco sugli schermi con Terminator Destino Oscuro, ha deciso di farsi immortalare in questo scatto in una località di montagna non conosciuta, con l’amico di sempre e leggenda del grande schermo: Clint Eastwood.

Il 72enne, protagonista di Terminator, ha lanciato una sfida tutta social scrivendo sulla sua pagina Instagram e Twitter: «Ditemi un duo più iconico, aspettiamo».

Una frase, e uno scatto, che gli sono valsi il «plauso» di altri attori americani. «Icone», ha commentato Jim Belushi. Ancora più ironico e impressionato l’attore Rob Lowe che scrive: «Livelli del Monte Rushmore».

Si contano già oltre 16mila commenti al post Instagram. La sfida è stata lanciata. Vediamo se qualcuno si sentirà di raccoglierla.

Leggi anche: