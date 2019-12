Samantha Cristoforetti lascia l’aeronautica militare. Ma continuerà a volare nello Spazio

Il congedo ufficiale dovrebbe avvenire nei primi giorni di gennaio ma i dettagli non sono ancora chiari. Così come non sono ancora chiare le motivazioni. Samantha Cristoforetti, @AstroSamantha per il suo quasi milione di follower su Twitter, lascerà l’aeronautica militare. Anche se continuerà a fare l’astronauta.

La sua storia nel 51° Stormo è iniziata nel 2001. Una carriera che l’ha portata fino al grado di capitano e che nel 2009 le ha permesso di entrare nel programma di addestramento dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Da qui l’arrivo in orbita. Tra il 2014 e il 2015 Cristoforetti è rimasta 199 giorni nella Stazione Spaziale Internazionale (Iss), diventando così la prima astronauta nella storia d’Italia.

Le ragioni della sua scelta e il futuro nello Spazio

A dare la notizia è il Corriere della Sera. Il giornale di via Solferino specifica però che non c’è ancora stata nessun commento ufficiale sul motivo che ha portato Cristoforetti a lasciare l’aeronautica militare.

Secondo Giovanni Viafora, autore dell’articolo, nemmeno il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia sarebbe stato avvisato, solo i vertici militari ne erano a conoscenza. È probabile quindi che le cause del suo addio verranno rese note dopo il saluto alla bandiera .

Happy birthday to my crewmate @AstroTerry ! pic.twitter.com/em2PDtuRdN — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) December 1, 2019 Fonte: Twitter | Cristoforetti a bordo dell’Iss

È certo invece che rimarrà nell’Esa, e non solo. Da quanto annunciato negli scorsi mesi è in programma per lei una nuova missione nello Spazio. E così Cristoforetti potrebbe diventare anche la prima astronauta italiana ad affrontare una missione senza gradi militari.

Foto di copertina: Ansa | Samantha Cristoforetti consegna la tuta della missione Futura al museo della Scienza di Milano

