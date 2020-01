Iraq, il Parlamento al voto per espellere le truppe Usa dal territorio

I parlamentari hanno stabilito che non c’è nessun bisogno di truppe americane nel territorio

Il parlamento iracheno voterà una legge per espellere i militari statunitensi dalle loro basi in Iraq. Stando a quanto riportato dalle agenzie locali, il voto avrebbe dovuto già svolgersi nella prima parte della giornata di oggi, 5 gennaio, ma alcuni gruppi hanno bloccato la seduta (sunniti e curdi).

La proposta di legge per l’allontanamento delle truppe è stata sottoscritta da 170 deputati. Come riportato da Arab News, le truppe statunitensi sarebbero già state minacciate da quelle filoiraniane a seguito dell’uccisione da parte degli Usa del generale iraniano Qassem Soleimani e del vice comandante iracheno Abu Mahdi Al-Muhandis.

Durante la giornata del 4 gennaio, due razzi hanno colpito una base militare americana nella zona verde di Bagdad, l’area fortificata dove si trova anche l’ambasciata Usa.

«Non c’è nessun motivo che giustifichi la presenza delle truppe americane in Iraq, in missione contro Daesh», ha detto Ammar al Shibli, membro sciita della Commissione legale. «Abbiamo già le nostre forze sul campo in grado di difendere il Paese».

Della stessa missione, la fase III della lotta contro l’Isis, fanno parte anche 1110 unità italiane. Per quanto riguarda la presenza di soldati americani, al momento si contano circa 5mila unità.

