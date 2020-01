Iran, il video che trasforma i militari Usa in bare con la bandiera a stelle e strisce

La guerra – non ancora ufficialmente iniziata tra Stati Uniti e Iran -, si sta combattendo, invece, sui social media. L’account Twitter della Guida suprema, l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, è tempestata di immagini raffiguranti bare coperte dalla bandiera a stelle e strisce.

Particolarmente diffuso sui social e nelle chat Telegram una gif che mostra i militari statunitensi passare attraverso la bandiera americana – quella condivisa da Donald Trump dopo il raid in cui è stato ucciso il generale Soleimani – e uscirne sotto forma di bare.

La prima condivisione del video dovrebbe risalire a Telegram. A produrlo – almeno questo è il profilo che è citato nel video – sarebbe stata la Snn ir, che si presenta come «agenzia stampa di studenti».

Sempre sulla piattaforma di messaggistica, la gif è accompagnata da una didascalia in farsi e dalla sua traduzione inglese: «Soldati americani arrivano in verticale e vanno via in orizzontale».

Il video in loop, così come le altre raffigurazioni lugubri, è stato condiviso persino in risposta al tweet del presidente degli Stati Uniti in cui rassicura circa le condizioni dei suoi militari dopo i due attacchi missilistici iraniani sferrati tra la notte del 7 e dell’8 gennaio.

https://twitter.com/zeynab1996/status/1214828391691620352

