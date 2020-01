Ucraina, aereo caduto in Iran: non si esclude missile o terrorismo

Le autorità ucraine non escludono che la caduta ieri del Boeing dell’Ukrainian International Airlines subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran, che ha provocato 176 morti, possa essere stata causata dall’impatto con un missile antiaereo, da una collisione di altro tipo o che sia frutto di un atto di “terrorismo”. A riferirlo è l’emittente Cnn.

Gli inquirenti ucraini inoltre stanno valutando l’ipotesi che il Boeing sia stato abbattuto da un missile del sistema antiaereo Tor, di fabbricazione russa, di cui intendono cercare i possibili resti sul sito del disastro. Lo riporta l’agenzia ucraina Unian, citando il capo del consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa, Oleksiy Danilov.

Ukraine is investigating multiple possible causes of Wednesday's deadly jetliner crash. Theories including technical problems, a collision of some kind, an anti-aircraft missile, and terrorism are all being explored. https://t.co/VhdHzQVnVw