Aereo caduto a Teheran, l’Iran apre alla collaborazione con Boeing e Ucraina. Ma insiste: «Non è stato colpito da un missile»

Nonostante un video e altre presunte prove – a sostegno delle quali vengono citate fonti dell’intelligence – che confermerebbero che l’aereo ucraino diretto a Kiev da Teheran è stato abbattuto da un missile, l’Iran continua a rimandare le accuse al mittente.

«L’aereo ucraino caduto a Teheran non è stato colpito da un missile», hanno ripetuto le autorità iraniane. Ma con un’inversione di tendenza rispetto alle dichiarazioni precedenti, l’Iran ha accettato di collaborare all’inchiesta con l’Ucraina e il colosso Boeing.

A riportarlo è l’agenzia di stampa Irna che, citando un portavoce del ministero degli Esteri, ha riferito che Teheran «ha invitato sia l’Ucraina che la società Boeing a partecipare alle indagini».

Il portavoce ha anche detto che potranno prendere parte all’inchiesta gli esperti degli altri Paesi i cui cittadini sono morti nell’impatto aereo. Nell’incidente sono morte 176 persone: 82 iraniane, 63 canadesi, 11 ucraine, 10 svedesi, 4 afghane, 3 britannici e tre tedeschi.

La collaborazione dell’Iran è un passaggio importante perché ora Teheran potrebbe fornire le scatole nere dell’aereo, fondamentali per ricostruire la dinamica dell’incidente. Finora le autorità iraniane avevano rifiutato di fornire i dispositivi agli altri Paesi i cui cittadini sono rimaste vittime del disastro aereo.

Il capo dell’aviazione civile iraniana continua ad assicurare che la caduta non è stata provocata da un missile. «Abbiamo bisogno di tempo per analizzare quel che è accaduto e dobbiamo creare una commissione per farlo – ha detto – ma quello che vi possiamo dire per certo è che l’aereo ucraino non è stato abbattuto da un missile».

