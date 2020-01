Harry e Meghan, Disney punta sulla coppia: è la prima a investire sul duca e la duchessa di Sussex

Il presunto contratto non farebbe altro che alimentare il malcontento di Buckingham Palace. William prende le distanze: «Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, ora non posso più farlo, siamo entità separate»

Meghan e Harry rinunciano allo status di reali della Corona inglese e la Disney è già pronta a investire sulla coppia più chiacchierata degli ultimi tempi. Ancora la Megxit – così è stato soprannominato lo “scandalo” a corte – non si è realizzata del tutto, ma la Duchessa di Sussex non se l’è fatto ripetere due volte.

Secondo indiscrezioni che serpeggiano nel Regno Unito, Meghan Markle avrebbe registrato un audio per la casa cinematografica di Topolino. Quella che si prospetta è una carriera da “influencer disneyana”, di ambasciatrice e testimonial.

Il presunto contratto con gli studios d’animazione non farebbe altro che alimentare il malcontento di Buckingham Palace nei confronti della duchessa di Sussex e, di riflesso, del duca. Per ora, stando a quanto trapela, l’incasso della Disney sarebbe destinato alla fondazione Elephants Without Borders, un’organizzazione dedicata alla tutela degli animali e delle risorse naturali.

Sempre stando alle informazioni raccolte dai media britannici, Meghan Markle avrebbe siglato il contratto con la multinazionale americana ancor prima dell’okay alla separazione dal resto della famiglia reale, mossa senza precedenti proibita a tutti i Windsor.

«Oltre ad avere guadagnato una maggiore libertà – ha detto al Sole24Ore Stella Romagnoli, direttore generale della Iaa, l’Associazione Internazionale della Pubblicità – riteniamo che con questa mossa a sorpresa i due guadagneranno molto di più, grazie ai contratti pubblicitari».

Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sulla riunione di famiglia di lunedì pretesa dalla regina Elisabetta per trovare una soluzione alla bomba sganciata dalla giovane coppia, riunione alla quale Meghan parteciperà in collegamento telefonico dal Canada. Ovviamente ci sarà anche William la cui posizione è indiscutibile: «Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita – ha detto il maggiore dei figli di Lady D – adesso non posso più farlo, siamo entità separate».

