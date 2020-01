Libia, Haftar ha già infranto la tregua? L’accusa dal governo di Tripoli: il documento

Con una nota ufficiale diffusa dal Libya Observer, il Consiglio Presidenziale del Governo di Accordo Nazionale di Tripoli in Libia, presieduto da Fayez al-Serraj, denuncia che le milizie del generale Khalifa Haftar avrebbero già infranto il cessate il fuoco a poche ore dopo il suo inizio a mezzanotte sabato 11 gennaio.

Era stato proprio l’esercito nazionale della Libia, guidato da Haftar, ad aver annunciato il cessate il fuoco con tanto di avvertimento che ogni trasgressione sarebbe stata punita con una «dura rappresaglia».

The Presidential Council declares that Haftar’s armed groups have breached #Tripoli ceasefire in Wadi Rabea and Salah Eddine frontlines just shortly after it went into effect at midnight. The Council also reiterated its commitment to the ceasefire. pic.twitter.com/UpigMM04tR