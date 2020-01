Aereo caduto in Iran, giornalista tv annuncia le dimissioni: «Perdonatemi, vi ho mentito per 13 anni»

Gelare Jabbari, una presentatrice della televisione di Stato iraniano, ha annunciato le sue dimissioni in seguito all’ammissione delle forze armate iraniane di aver abbattuto l’aereo ucraino su cui viaggiavano 176 persone. «È stato molto difficile per me credere che la nostra gente sia stata uccisa. Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione», ha scritto la donna su Instagram.

Una decisione replicata anche dalla collega Zahra Khatami che ha lasciato il suo ruolo all’emittente IRIB, dicendo: «Grazie per avermi accettato fino ad oggi. Non tornerò mai più in TV. Perdonami».

#گلاره_جباری مجری شبکه دو بعد از ۱۳ سال فعالیت در صدا و سیما و اشاره به #دروغگویی در این رسانه از حضور در تلویزیون کناره گیری کرد .



او گفت : ببخشید که ۱۳ سال در تلویزیون ایران به شما دروغ گفتم!!

***#کناره_گیری_مجریان اتفاق خوبی است که در حال رخ دادن است. pic.twitter.com/k2e2cbxhwD — Farnaz 🎗 (@FarnazML64) January 13, 2020

La rabbia esplosa in Iran per l’abbattimento dell’aereo su cui sono morti anche 82 cittadini iraniani ha portato diverse agenzie di stampa vicine al governo a dare visibilità alle proteste.

L’Associazione dei giornalisti iraniani con sede a Teheran ha dichiarato che il Paese sta assistendo a «un funerale della fiducia del pubblico» nei confronti dei media, la cui reptazione è già traballante.

Parlando apertamente a BBC Radio Today, Ghanbar Naderi, un commentatore del network statale PRESS TV ha ammesso: «C’è poca fiducia nel governo e la gente vuole più libertà. Le bugie sull’abbattimento dell’aereo hanno fatto perdere la fiducia dei cittadini. Il Corpo delle guardie rivoluzionarie lo sa benissimo».

