Khamenei al sermone del venerdì: «L’attacco agli Usa guidato da Allah, chi protesta in piazza è un pagliaccio»

Si è messo a capo della preghiera del venerdì la guida suprema iraniana Ali Khamenei, come non accadeva da otto anni. E ha incitato la folla a non temere il conflitto con gli Usa, perché Dio guiderà l’Iran.

The US govt killed Martyr Soleimani, not in the battlefield but thievishly & cowardly. This abased the US. Before that, such assassinations were the Zionist regime's specialty.

Now, US president says he assassinated Soleimani. God smacks some people to make them confess. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 17, 2020

Qualcuno nel paese, dice, «cercato di utilizzare l’episodio dell’abbattimento del Boeing ucraino in modo da far dimenticare il sacrificio» del generale Qassem Soleimani, che è un “grande martire”. Quell’abbattimento è stato, aggiunge un «amaro incidente» su cui ogni «ambiguità» va rimossa.

The Zionist news empire tried to say the honorable General is a terrorist! The US’s President & Secretary of State repeated this. God did the opposite of what they wanted. Not only in Iran, but in various countries, people saluted this Martyr & burnt the Zionist & US flags. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 17, 2020

Attacco alle proteste

Nessuna comprensione per i giovani che hanno protestato dopo l’abbattimento dell’aereo civile: «Quei pagliacci che sostengono di essere dietro il popolo sono bugiardi. Sono manipolati dai nemici e non hanno dedicato le proprie vite alla sicurezza dell’Iran, diversamente da gente come Soleimani».

Nessun dialogo sul nucleare: «Durante la guerra con l’Iraq, la Germania ha fornito a Saddam armi chimiche, la Francia gli ha mandato elicotteri per colpire le petroliere iraniane e la Gran Bretagna era al suo servizio con tutti i mezzi», ha detto la Guida iraniana.

Infine, le parole più dure, per gli Stati uniti: «Nelle ultime due settimane ci sono state giornate amare e dolci, un punto di svolta nella storia. I due grandi avvenimenti dei funerali del generale Qassem Soleimani e del giorno in cui l’Iran ha attaccato le basi Usa sono stati ‘Giorni di Allah’. I due episodi, miracoli delle mani di Allah, hanno mostrato il potere di una nazione che ha dato uno schiaffo in faccia agli Usa e che la volontà di Allah è continuare il cammino e conquistare la vittoria».

