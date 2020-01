Sondaggi, l’ultima Supermedia di YouTrend prima delle Regionali: calano Lega e M5s, risale il Pd

La seconda media delle rilevazioni dell’anno vede flettere gli ex alleati del governo gialloverde, ma anche Italia Viva di Matteo Renzi

YouTrend ha diffuso la seconda Supermedia del 2020 elaborata per Agi. La media dei sondaggi registra un calo dei consensi sia per la Lega che per il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Matteo Salvini flette dello dello 0,4% (ora al 30,8%) mentre il M5S dello 0,6% (attestandosi 15,7%).

Perde mezzo punto anche Italia Viva di Matteo Renzi è rilevata al 4,3%. Cresce invece il Partito Democratico (+0,6%) che si avvicina alla soglia psicologica del 20% (19,3). In crescita anche Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni può contare sul 10,9%. Stabile invece Forza Italia al 6,5%.

Fonte: YouTrend/Agi – Istituti considerati: EMG, Euromedia, Ixè, Noto, Piepoli, SWG, Tecnè

Per quanto riguarda i cosiddetti partiti minori La Sinistra lascerebbe sul terreno uno 0,2% attestandosi al 2,7%. Crescerebbe Azione di Carlo Calenda (+0,2%) +Europa (+0,5%) e i Verdi (+0,2%) tutte tre le forze rilevate attorno al 2%: rispettivamente 2,3%, 2,1% e 2,0% tondo.

