Foto di gruppo con Greta Thunberg a Davos, AP ritaglia l’attivista ugandese Vanessa Nakate

All’incontro tenutosi a Davos per il World Economic Forum c’era anche lei, la 23enne ugandese Vanessa Nakate, intervenuta insieme colleghe attiviste climatiche Greta Thunberg, Isabelle Axelsson, Luisa Neubauer e Loukina Tille. In una galleria pubblicata da Apnews.com Vanessa si rende conto che in una delle foto è stata tagliata mostrando solo le altre.

Nel tweet pubblicato da Vanessa viene riportato l’articolo di Apnews.com, ma non fatevi ingannare perché la foto di copertina non è quella ritagliata e contestata.

A suo sostegno è poi intervenuta anche la collega attivista Isabelle Axelsson che si trovava proprio accanto a lei nella foto originale. Ecco il tweet dove Isabelle contesta la scelta di escludere dalla foto Vanessa e, a quanto sostiene, non sarebbe l’unico caso:

We did a press conference today wrapping up the week at #WEF2020 It has come to my attention that more than one article has cut @vanessa_vash out of the photos. That is unacceptable, her voice is just as, if not more, valuable than ours in a place like this. #ClimateJustice

Di seguito potete notare le due foto a confronto, quella originale pubblicata da Isabelle e quella ritagliata e pubblicata da Apnews.com nella galleria immagini dell’articolo:

Se in questo momento osserviamo la galleria fotografica dell’articolo di Apnews.com notiamo che la foto pubblicata è quella completa, senza il ritaglio. Infatti, l’agenzia ha modificato l’immagine a seguito delle critiche mosse dalle attiviste.

Tutto dimostrabile grazie a Web.Archive.org dove è presente un salvataggio del 24 gennaio 2020 dell’articolo. Attenzione! Per qualche secondo Web.Archive.org vi mostrerà l’articolo e infine il messaggio «Page not found», ma consultando il codice HTML presente nel momento in cui si può osservare il testo dell’articolo è presente anche il codice della galleria fotografica. Infatti, trovo la foto contestata che risulta essere ancora presente nei server media dell’agenzia come potete osservare attraverso questo link (archiviata qui).

Il codice HTML salvato su Web Archive con il link all’immagine ritagliata.

Vanessa Nakate, sempre su Twitter, ha fatto sapere che ha notato la sostituzione dell’immagine con quella non ritagliata, ma si lamenta del fatto che Apnews.com fino a quel momento non ha fornito alcuna spiegazione di quanto accaduto.

A seguito del fatto Vanessa pubblica un video insieme a un tweet dove scrive «Cosa significa essere rimossi da una foto!», .

Share if you can

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Tra i commenti al video troviamo anche quello di Greta Thunberg a sostegno della collega:

I’m so sorry they did this to you… you are the last one who would deserve that! We are all so grateful for what you are doing and we all send love and support!!❤️❤️💖💖💖hope to see you soon again!!

Una spiegazione c’è stata in qualche modo. Un portavoce di AP ha dichiarato a Buzzfeed News che non c’erano cattive intenzioni, che l’agenzia aveva pubblicato l’immagine non appena giunta in redazione e quando ne avevano ricevuto altre avevano sostituito quella ritagliata.

