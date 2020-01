Calciomercato, si chiude alle 20.00: Fiorentina scatenata. Occhio a Giroud e Zaza

Rincuorato dalla cura Iachini, Rocco Commisso ha rimesso pesantemente mano al portafoglio per rinforzare, anche in ottica futura, la sua Fiorentina. Doppio botto nell’ultimo giorno di mercato. Arriva subito dal Sassuolo Alfred Duncan: operazione da 16 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista firma un quadriennale da 1,6 milioni di euro a stagione.

Arriverà, invece, a luglio Sofyan Amrabat. Verona e Fiorentina hanno chiuso in mattinata l’accordo. La Viola ha bruciato il Napoli che, negli ultimi giorni, si era un po’ defilato. All’Hellas vanno 20 milioni di euro (3 vengono girati al Bruges a titolo di riscatto), al giocatore contratto fino al 2024 a 2 milioni di euro all’anno. In uscita, direzione Besiktas, c’è Kevin Prince Boateng.

Fatta anche per Emre Can al Borussia Dortmund. La Juve incasserà 26 milioni di euro più bonus; il centrocampista, subito bocciato da Sarri, firmerà con il Bvb un contratto scadenza 2024 a 5 milioni di euro a stagione. Ore calde, infine, per la Lazio. Tare è volato a Londra per bloccare Giroud. Il campione del Mondo non si sta allenando con i compagni del Chelsea. Può cambiare aria. La Lazio ci crede, Inter e Tottenham sullo sfondo, anche perché i nerazzurri sembrano aver virato su Zaza del Torino come possibile alternativa ai titolarissimi Lautaro Martinez e Lukaku. Il mercato chiude stasera alle 20.00.