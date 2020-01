SkyTG24 e la galleria fotografica del Capodanno cinese del 2020 di un anno fa – Aggiornato

AGGIORNAMENTO ore 16:16 – Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Sky in merito al quesito posto a fine articolo:

In merito alla gallery relativa al Capodanno cinese 2019 ed erroneamente datata 23 gennaio 2020, Sky TG24 precisa che si è trattato di un mero problema tecnico, privo ovviamente di alcuna volontà ingannevole. Del resto leggendo il testo si evince come tutti i contenuti testuali siano relativi al Capodanno cinese del 2019, così come – conseguentemente – le immagini a corredo e la url del pezzo, come del resto è spiegato anche nell’articolo di Open.

L’articolo di SkyTg24 riporta nuovamente la data del 5 febbraio 2019.

Articolo originale

Il 23 gennaio 2020 sarebbe stato “pubblicato” un articolo sul sito di SkyTG24 dal titolo «Capodanno cinese, le celebrazioni a Pechino e Shanghai. FOTO» dove viene pubblicata una galleria di otto fotografie relative ai festeggiamenti. C’è un problema, soprattutto ragionando sul fatto che in questo periodo la Cina affronta l’epidemia del Coronavirus e le autorità abbiano posto un blocco.

SkyTG24 | L’articolo attualmente visibile sul sito di SkyTG24 con la data del 23 gennaio 2020.

Nonostante la data del 23 gennaio 2020 sia ben presente nell’articolo, le foto non risultano affatto scattate di recente e di conseguenza non dimostrano in alcun modo attuali festeggiamenti a Pechino e Shanghai.

Le foto

Le foto presenti nella galleria sono del 2019. Basta cercare su GettyImages per trovarle una ad una. Al momento riportiamo solo l’esempio della prima, quella della ragazza che tiene in mano dei bastoncini di incenso. Cercando su GettyImages vediamo che era stata scattata e pubblicata il 5 febbraio 2019:

La prima foto della galleria fotografica dell’articolo di SkyTG24 datato 23 gennaio 2020 è del 5 febbraio 2019.

Ora cerchiamo di capire se si tratta di un errore di SkyTG24 nell’acquistare le foto da GettyImages o si tratta di qualcos’altro.

L’anno di pubblicazione dell’articolo

Leggendo l’URL (il link dell’articolo) troviamo alcune informazioni utili come la data di pubblicazione. Riportiamo di seguito le parti che compongono l’URL dell’articolo partendo dal dominio (Tg24.sky.it), le categorie («mondo» e «photogallery»), la data e il titolo:

https://tg24.sky.it/

mondo/

photogallery/

2019/02/05/

capodanno-cinese-celebrazioni-pechino.html

La data che leggiamo è quella del 5 febbraio 2019, alquanto strano visto che se leggiamo oggi l’articolo troviamo la data del 23 gennaio 2020. Leggendo l’articolo, infine, notiamo che è sbagliato pure l’animale di riferimento:

In tutta la Cina nella notte si è salutato l’inizio dell’anno del Maiale

Infatti, nel 2020 si festeggia l’anno Topo mentre quello del Maiale iniziava nel 2019. Cercando su Web.Archive.org notiamo che l’articolo era stato effettivamente pubblicato il 5 febbraio 2019:

Web.Archive.org | Il salvataggio dell’articolo di SkyTG24 datato 5 febbraio 2019.

Bisogna comprendere ora perché SkyTG24 ha modificato la data dell’articolo rendendolo recente anziché «vecchio di un anno».

Leggi anche: