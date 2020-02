Coronavirus, a Hong Kong lo sciopero dei medici: «Chiudere i confini con la Cina» – Le immagini

Si sposta su un altro fronte la protesta anti-cinese degli abitanti di Hong Kong. Centinaia di medici e paramedici stanno scioperando e manifestando a Hong Kong oggi, 3 febbraio, per chiedere al governo locale la chiusura del confine con la Cina.

La decisione di scioperare è maturata nel corso del weekend: la richiesta è intesa come misura di tutela per bloccare il contagio del coronavirus di Wuhan nella regione autonoma. L’ex colonia britannica ha registrato finora 15 casi di infezioni accertate.

La governatrice Carrie Lam ha già approvato il dimezzamento dei collegamenti aerei e la chiusura di 6 dei 14 ingressi per via terra, oltre allo stop dei collegamenti via treno. I medici e gli operatori sanitari, però, chiedono che la chiusura delle frontiere sia totale.

Momenti di tensione si erano verificati già lo scorso 26 gennaio, quando alcuni residenti avevano lanciato molotov contro un complesso residenziale del quartiere di Fanling, destinato a diventare una zona di quarantena temporanea per i pazienti contagiati dal coronavirus. A innescare la protesta era stata la preoccupazione per la loro vicinanza della struttura: il timore era che potesse causare nuovi contagi.

