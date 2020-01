Coronavirus a Hong Kong, incendiato il centro destinato alla quarantena dei pazienti infetti – Il video

Alcuni manifestanti hanno lanciato molotov contro un complesso residenziale di Fanling a Hong Kong, che era stato destinato a diventare una zona di quarantena temporanea per i pazienti contagiati dal coronavirus.

A innescare la protesta i residenti del quartiere, preoccupati che la vicinanza della struttura prescelta dal governo di Hong Kong per il trattamento dei pazienti colpiti dal virus potesse causare anche i loro contagio.

@VP The Hong Kong government uses a newly built estate for isolating the WARS infected people. It is super close to the Residental area in Fanling. Residence in fanling fight for their health and human right, but The Hong Kong protect regime rather than health. We need help!