No! Non è morto il medico cinese che lanciò l’allarme prima dell’epidemia: la banalità dei giornalisti cinesi

BBC, CNN, numerose testate giornalistiche internazionali e anche noi di Open avevamo riportato la morte del medico cinese che lanciò l’allarme prima dell’epidemia del nuovo Coronavirus in Cina. L’annuncio fatto dai giornalisti cinesi era diventata notizia mondiale, ma loro stessi hanno dovuto rettificare: non è morto, ma è in gravi condizioni.

Due i tweet di Update da parte della testata cinese Global Times pubblicati a distanza di un minuto l’uno dall’altro per rettificare la diffusione della precedente notizia. Nel primo riportano le dichiarazioni rilasciate dall’ospedale di Wuhan a Weibo dove spiegano che il medico, Li Wenliang, è in gravi condizioni, nel secondo affermano che è sottoposto a ossigenazione extracorporea (ECMO).

Come è nata la storia? Lo spiega nel primo tweet Global Times: i giornalisti della testata avevano sentito piangere delle persone che si trovavano all’interno del reparto di terapia intensiva.