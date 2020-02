Luciana Littizzetto si trasforma in Morgan e dedica a Fazio la “sua” canzone per Bugo – Il video

Sanremo potrà anche essere finito, ma il “bugogate” (ossia la “lite” tra Bugo e Morgan dietro il palco dell’Ariston e il relativo cambio del testo di Marco Castoldi di Sincero a cui è seguito l’improvviso abbandono del palco da parte di Bugo) continua.

E così, dopo le più svariate parodie apparse in rete, come quella di Tommaso Paradiso e Calcutta, anche Luciana Littizzetto, durante l’ultima puntata di Che Tempo che fa, ha deciso di dedicare al suo collega e amico Fabio Fazio una versione rivisitata del testo modificato da Morgan.

A colpire, in particolare, è anche il perfetto travestimento dell’attrice e comica di Morgan, in completo maculato rifinito da raso rosso e ciuffo grigio volante come un’onda.

«Ho preparato una canzone, caro il mio Bugo nero (Fazio, ndr), è una bugolica, se mi lasci la eseguo e te la dedico», annuncia Littizzetto, prima di iniziare a cantare:

Le brutte intenzioni, la maleducazione

La tua brutta figura che fai sempre

La tua pedanteria, la tua lagnanza,

Sei senza chiappe e hai anche un po’ di panza

Ringrazia il cielo che son in collegamento

Che io ti pianto su due piedi anche se uno è sgarrupato

Io ti dico che non vuoi capirla

Io son Morgana e tu sei un mezzo pir*a

Foto copertina: RAI / Che tempo che fa : Fotogramma di Luciana Littizzetto che imita Morgan