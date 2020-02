In arrivo il film interpretato da Sophia Loren: sarà diretta dal figlio

Su Netflix sta per arrivare Sophia Loren. Dopo una vita trascorsa nel mondo del grande cinema, l’attrice di Pozzuoli premio Oscar sbarca sulla piattaforma di streaming diretta dal figlio Edoardo Ponti, nel lungometraggio La vita davanti a sé, scritto – oltre che dal figlio – anche dallo sceneggiatore Ugo Chiti.

La storia, tratta dal romanzo francese La vie devant soi di Romain Gary, racconta di Madame Rosa – impersonata da Loren – una superstite dell’Olocausto che utilizza il suo appartamento a Bari per prendersi cura dei figli delle prostitute. Tra di loro c’è Momo, un dodicenne senegalese che l’ha derubata. La donna lo accoglierà in casa, cominciando una convivenza insolita.

L’attesa

L’entusiasmo per il progetto si è subito fatto sentire in casa Netflix: Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha raccontato: «Sophia Loren è una delle attrici più importanti e celebrate di tutto il mondo. Siamo onorati di dare il benvenuto a lei, a Edoardo e al team che ha portato questo film nella famiglia di Netflix. Una storia bella e coraggiosa che, proprio come Sophia, affascinerà il pubblico in Italia e in tutto il mondo».

L’attrice si è detta «felice di collaborare con Netflix per un film così speciale. Nella mia carriera ho lavorato con tutti gli studios più importanti, ma posso dire con certezza che nessuno ha l’ampiezza di respiro e la diversità culturale di Netflix. Ed è proprio questo che apprezzo particolarmente».

Loren ha apprezzato anche la pluralità di idee presente nel quartier generale del colosso dello streaming: «Hanno capito che non si costruisce una casa di produzione globale senza coltivare talenti locali in ogni paese, senza dare a queste voci l’opportunità di essere ascoltate».

E ha poi concluso: «Tutti hanno il diritto di essere ascoltati, il nostro film parla proprio di questo e proprio questo è quello che fanno a Netflix».

In copertina: Una scena del film con Sophia Loren | Instagram

