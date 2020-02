Coronavirus: Genova, sospetto contagio per una famiglia di quattro persone

Il nucleo familiare è in osservazione all’ospedale San Martino del capoluogo ligure in attesa dei risultati dei test. La famiglia era appena rientrata dalla Cina

Un padre e tre bambini di origine cinese sono in osservazione a Genova per sospetto contagio da coronavirus. L’uomo risulta essere asintomatico, mentre i bambini presentano alcuni problemi respiratori e febbre. Al contempo la madre e il quarto figlio della coppia, al momento asintomatici, si trovano in isolamento nella propria casa privata. I quattro casi sospetti con sintomatologia lieve in corso si trovano all’ospedale policlinico San Martino del capoluogo ligure sotto osservazione, per verificare l’eventuale contagio.

Questa mattina, intorno alle 9, la Regione Liguria ha ricevuto dagli uffici competenti di Alisa, l’Agenzia ligure per la Sanità, la segnalazione che sono state attivate le procedure di approfondimento. La famiglia era rientrata dalla Cina il 15 febbraio scorso, era già stata sottoposta a sorveglianza attiva dal 16 febbraio. Nelle prossime ore arriveranno i risultati dei test e a quel punto si saprà se dovranno essere ricoverati o potranno tornare a casa.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha scritto in un post su Facebook: «In Liguria sette persone (poi rivelatesi quattro, ndr) di nazionalità cinese sono state portate all’ospedale San Martino e al Gaslini per controlli, poiché potrebbero aver contratto il coronavirus. Intanto in Lombardia è stato riscontrato il primo caso di virus cinese in Italia: da quanto si apprende il 38enne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno sarebbe in condizioni gravi. Tutto il nostro sistema sanitario è pronto a fronteggiare qualsiasi eventuale emergenza e alle 17.30 in diretta dalla Regione vi aggiorneremo sulla situazione in Liguria».

Il post del presidente della regione Liguria Giovanni Toti

Nei giorni scorsi un cittadino di 20 anni, anch’egli rientrato da poco dalla Repubblica Popolare, era risultato negativo ai test sul coronavirus dopo essere stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dello stesso ospedale San Martino. Il ragazzo presentava sintomi di raffreddamento e tosse.

