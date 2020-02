Coronavirus, 96 morti nell’Hubei. Sono quasi 78 mila le persone positive in tutto il mondo

Sono 96 le nuove vittime del coronavirus nella provincia cinese di Hubei, focolare dell’epidemia. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino nel bollettino di aggiornamento quotidiano.

Ieri erano state registrate 109 nuove vittime. A questo punto, il numero totale dei morti è di 2458. Ma cresce parallelamente anche il bilancio delle persone guarite che sale a 21.273.

Le misure in Italia

In Lombardia sono saliti a 54 i casi di contagio e 16 in Veneto. Circa 80 quelli in tutto il Nord.

Sono circa 50mila gli italiani che saranno interessati dalle misure varate dal governo per arginare la diffusione del coronavirus, ha chiarito il presidente del Consiglio al termine del consiglio dei ministri sull’emergenza per il diffondersi dell’epidemia.

«I residenti del comune di Vo’ Euganeo sono circa 3.500, nei dieci comuni del Lodigiano stiamo parlando di un numero molto più cospicuo, circa 47mila, i quali potranno peraltro circolare all’interno dei comuni», ha spiegato.

«Se si diffondessero iniziative come quelle della famiglia che si è allontanata – ha aggiunto – rischieremmo di non poter più contenere il rischio epidemico. Per questo dobbiamo adottare misure restrittive per un paio di settimane, perché sono questi i tempi di incubazione e i tempi che ci permetteranno di contenere il focolaio».

