Coronavirus, Ischia: stop a turisti lombardi e veneti – L’ordinanza

Ischia sceglie misure drastiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus: i sindaci dei sei comuni dell’isola hanno firmato un’ordinanza che prevede il divieto di sbarco per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell’epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni.

Nell’ordinanza i sindaci sottolineano l’elevato volume di arrivi turistici sull’isola, anche nel periodo invernale, e le difficoltà che comporterebbe dover fronteggiare casi di contagio in un territorio come quello ischitano, che dispone di un solo ospedale ed è svantaggiato dal punto di vista dei collegamenti.

Il divieto di accesso temporaneo, secondo quanto scrivono i sindaci, dovrebbe essere fatto rispettare da “polizia municipale e forza pubblica”, mentre “le competenti autorità sanitarie locali” dovrebbero realizzare “presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola”. Al momento non è ancora chiaro però come possa avvenire il ‘filtro’ sulla terraferma, poiché agli imbarchi sono tenuti a presentare un documento di identità solo i residenti ischitani che vogliano fruire delle agevolazioni tariffarie in vigore.

L’ordinanza sarà in vigore fino al 9 marzo.

