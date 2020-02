Urgente Sala: scuole chiuse a Milano e provincia da domani

Le scuole di Milano saranno chiuse per tutta la prossima settimana, dal 24 fino al 29 febbraio. L’ordinanza disposta dal sindaco Beppe Sala durante un vertice in prefettura a Milano sull’emergenza per il coronavirus. La decisione segue quella già presa ieri che disponeva la sospensione delle attività nelle università lombarde. Alle 12 si riunirà un tavolo operativo nella sede del Comune di Milano, dove sarà valutato dai sindaci dell’area metropolitana se verranno chiuse anche le scuole degli altri 133 comuni.

«Anche a livello prudenziale – ha detto Sala – penso che le scuole vadano chiuse a Milano e proporrò al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di allargare l’intervento a livello di Città metropolitana. È un intervento prudenziale – ha concluso Sala -. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente».

A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, Sala ha deciso di istituire un tavolo permanente con il direttore generale e tutti i direttori dei settori comunali. Il tavolo servirà: «per vedere le regole per gli uffici comunali, sentiremo i presidenti dei Municipi e vedremo cosa fare per gli eventi visto che siamo anche nella settimana del carnevale».

Leggi anche: