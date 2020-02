Greta Thunberg a Bristol per la manifestazione per il clima: «Noi siamo il cambiamento»

Diverse migliaia di persone, in gran parte giovani, si sono radunate a Bristol, in Gran Bretagna, per la quarta edizione di una protesta sul tema dei cambiamenti climatici. La manifestazione si chiama Bristol Youth Strike 4 Climate (BYS4C), e tra i presenti c’è anche lei, Greta Thunberg, la 17enne attivista svedese divenuta un simbolo globale delle lotte contro il disastro ambientale.

ANSA/Neil Munns | Greta Thunberg marcia con gli attivisti e gli studenti a Bristol, 28 febbraio 2020

La polizia locale ha chiuso diverse strade della città, presidiando tutta l’area della giornata di sciopero e mobilitazioni, iniziata al College Green con i comizi di Greta e di altri partecipanti, e proseguita con un corteo. L’invito di saltare la scuola per un giorno è stato raccolto da molti studenti e studentesse, malgrado il monito della polizia ai genitori sui potenziali rischi per «la sicurezza dei ragazzi». Greta, che due giorni fa ha incontrato a Bristol anche la premio Nobel per la pace Malala, si è detta compiaciuta della «forza» del movimento ecologista e della risposta giovanile nella città britannica.

L’intervento di Greta

«Non ci metteranno a tacere, perché noi siamo il cambiamento», ha detto Greta nel suo breve intervento dal palco di fronte a migliaia di studenti (30mila, secondo gli organizzatori). «Il cambiamento verrà, che vi piaccia o meno», ha aggiunto rivolgendosi al mondo della politica e delle istituzioni, mentre la folla le faceva eco.

ANSA/Neil Munns | Greta Thunberg parla durante la manifestazione a Bristol, 28 febbraio 2020

Gli incontri all’Ue

Greta parteciperà anche alla riunione settimanale della Commissione europea dedicata alla legislazione sul clima, in programma mercoledì 4 marzo. La giovane attivista sarà alla riunione della commissione Ambiente (Envi) del Parlamento europeo a Bruxelles e poi incontrerà il presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Venerdì 6, poi, Greta sarà alla manifestazione dei giovani sul clima nella capitale belga.

ANSA/Neil Munns | Greta Thunberg marcia con gli attivisti e gli studenti a Bristol, 28 febbraio 2020

