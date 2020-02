Gli otto decessi di oggi: tutti lombardi, due di loro morti a Piacenza. I nuovi contagi per Regione

Con l’ultimo bollettino della protezione civile sono saliti a 1.128 i casi totali di contagio da coronavirus in Italia. Ai 1.049 casi annunciati dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli vanno sommati i 50 pazienti guariti e i 29 deceduti. Rispetto a quanto comunicato ieri, quando si contavano 21 morti, sono otto le persone che si aggiungono alla lista dei deceduti per il coronavirus.

La Lombardia continua a essere la Regione che paga il prezzo più alto dell’epidemia con 615 persone risultate positive al Covid19, 84 in più rispetto alla giornata di ieri. Nello specifico si contano 552 casi positivi e 40 pazienti dimessi, per un totale di 5.723 tamponi eseguiti. Rispetto alla giornata di ieri, la Lombardia registra anche gli 8 nuovi decessi per il virus. Tra loro, ci sono due morti emiliani di San Fiorano, zona di confine del Lodigiano, e dunque da annoverarsi alla Lombardia. Grave anche il bilancio in Veneto con 189 positivi, due deceduti e 8.659 tamponi.

Ecco i numeri dei contagiati nelle singole Regioni:

615 in Lombardia (+84 rispetto a venerdì 28 febbraio)

191 in Veneto (+40)

217 in Emilia-Romagna (+72)

42 in Liguria (+23)

11 in Piemonte (-)

11 in Toscana (+3)

11 nelle Marche (+5)

4 in Sicilia (-)

13 in Campania (+9)

6 nel Lazio (+3)

3 in Puglia (-)

1 in Abruzzo (-)

1 in Calabria (-)

1 nella Provincia autonoma di Bolzano (-).

In Emilia Romagna 213 positivi, quattro deceduti e 1.550 tamponi. In Piemonte undici positivi e 308 tamponi. In Liguria 38 positivi, quattro dimessi e 121 tamponi. Marche: undici positivi e 68 tamponi. In Toscana dieci positivi, un dimesso e 531 tamponi. In Sicilia, 2 positivi e 2 dimessi e sei tamponi. Nel Lazio tre positivi, 679 tamponi. Campania: 13 positivi e 373 tamponi. In Puglia tre positivi e 252 tamponi. A Bolzano un positivo e 16 tamponi. In Abruzzo due positivi e 43 tamponi. In Calabria un positivo e 27 tamponi. In Sardegna nessun positivo e un solo tampone. In Umbria nessun positivo, 31 tamponi. In tutte le altre Regioni non si segnalano contagiati.

