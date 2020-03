Elezioni in Israele: exit poll a rilento, ma Netanyahu corre verso la vittoria

Likud al primo posto con il 28,7 per cento dei voti, seguito dai centristi di Blu Bianco con il 23,3 per cento

Procede a rilento lo spoglio dei voti delle elezioni politiche di ieri, 2 marzo, in Israele, che è toranto al voto per la terza volta in meno di un anno nella speranza di porre fine a un impasse politico che ha accompagnato la politica israeliana dalla fine del 2018. Finora è stato contato il 34,1 per cento delle schede.

Gli exit poll danno il premier uscente Benjamin Netanyahu avanti con 37 seggi. Dietro lo sfidante Benny Gantz, fermo a 32-33. Il blocco della destra avrebbe 59 seggi contro i 52 del centrosinistra. La maggioranza per formare il governo è di 61 seggi sui 120 della Knesset, il Parlamento di Israele.

In percentuale, il Likud si posiziona al primo posto con il 28,7 per cento, seguito dai centristi di Blu Bianco con il 23,3 per cento. Al terzo posto c’è la Lista araba unta, con il 12,4 per cento dei consensi.

Sono i dati di un’elezione che alla chiusura dei seggi ha toccato un’affluenza del 65,5%, segnando il dato più alto dal 1999 a oggi. Un risultato significativo rispetto alle ultime due tornate elettorali nel 2019, sia di settembre (63,7%) che di aprile (61,3%).

Le dichiarazioni

Mentre si consolida il vantaggio della destra, il premier Netanyahu ha voluto ringraziare su Facebook i suoi elettori. Il leader del Likud ha telefono agli altri leader della coalizione per incontrarsi immediatamente domani mattina per esaminare i prossimi passi. nno concordato – hanno fatto sapere dal Likud – nella formazione di «un forte governo nazionale» quanto più rapidamente possibile.

Netanyahu ha definito il risultato «la più grande vittoria della mia vita». «Gli israeliani ci hanno dato fiducia – ha aggiunto – perché sanno che gli abbiamo portato la migliore decade nella storia di Israele. È stata una grande vittoria per la destra, ma prima di tutto e soprattutto – ha concluso – una vittoria per noi uomini del Likud».

«Non è questo il risultato che consentirà ad Israele di tornare sulla retta via. Il senso di delusione e di dolore è comprensibile», ha detto invece Benny Gantz ai suoi sostenitori di Blu Bianco. «L’importante è restare uniti, fedeli ai nostri principi. Non consentiremo ad alcuno – ha aggiunto – di distruggere il Paese, di mandare in frantumi la democrazia».

A vincere le elezioni israeliane sono state «le colonie, l’occupazione, l’apartheid», ha scritto su Twitter il segretario generale dell’Olp, Saeb Erekat, riferendosi alla vittoria di Netanyahu. «La sua campagna è stata sulla continuazione dell’occupazione e del conflitto. Che costringerà il popolo della regione a vivere per la spada con il prosieguo della violenza, dell’estremismo e del caos».

Gli sfidanti

Dopo due elezioni inconcludenti per la formazione della Knesset, i due sfidanti, Benjamin Netanyahu, premier del Likud in carica da quattro mandati, e Benny Gantz, del partito Blu e Bianco, sperano ora di poter dare al Paese una nuova maggioranza in un momento di profonda crisi per la politica domestica.

L’elezione arriva a ridosso del piano di pace tra Israele e Palestina rivelato da Donald Trump e che ha visto il benestare unilaterale di Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo colpito da tre accuse per corruzione che lo vedranno dover affrontare un processo.

Gli ultimi sondaggi mostravano un leggero vantaggio per il primo ministro uscente, ma non abbastanza per rompere lo stallo politico che il Paese attraverso da quasi un anno.

