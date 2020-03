Zingaretti positivo al coronavirus. Il videomessaggio: «Niente panico, combattiamo»

Il segretario del PD in un video su Facebook: «Sto bene». Salvini: «Auguri di pronta guarigione»

«Anche io ho il coronavirus. Seguirò tutti i protocolli previsti in questi casi». Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha spiegato in un messaggio sulla sua pagina Facebook che è positivo al coronavirus. Dato che è in buone condizioni di salute, resterà l’isolamento domiciliare.

Zingaretti ha spiegato che cercherà di seguire tutti gli incontri che può. In corso controlli sulle persone con cui è stato accanto. Il segretario ha cercato di trasmettere serenità con il suo messaggio: «Niente panico, combattiamo».

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! Gepostet von Nicola Zingaretti am Samstag, 7. März 2020

A governatore della regione Lazio è arrivata la solidarietà di Matteo Salvini: «Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione – ha scritto il leader della Lega – Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!».

Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute! @nzingaretti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 7, 2020

