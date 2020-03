Coronavirus, ecco il «modello italiano» contro la crisi. Conte: «Nessuno deve sentirsi abbandonato». Gualtieri: 10 miliardi per il lavoro

Approvato il decreto Cura Italia: 25 miliardi per rispondere alla crisi provocata dall’epidemia di coronavirus. Il governo ha alzato la posta in gioco: dai 7,5 miliardi previsti inizialmente ai 25 miliardi messi tutti insieme a disposizione, mentre un secondo decreto dovrebbe essere previsto ad aprile. L’esecutivo è già al lavoro.

«Il governo è vicino alle imprese, i professionisti, le famiglie, alle donne e gli uomini, i giovani che stanno facendo enormi sacrifici per tutelare il bene più alto. Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra», dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa (a cui possono accedere pochissimi giornalisti, solo con accredito permanente) dopo il Cdm.

https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/1428698643966820/

«Possiamo parlare di modello italiano non solo per la strategia di contrasto ma anche di un modello italiano per la strategia» di risposta economica all’epidemia del Coronavirus. Il decreto Marzo – così lo definisce il ministro dell’Economia Lorenzo Gualtier – è «un decreto consistente con cui diamo una prima risposta alla crisi. Abbiamo deciso di utilizzare tutto il limite di indebitamento netto approvato dal Parlamento. Con un finanziamento aggiuntivo significativo per il servizio sanitario nazionale e la protezione civile: risorse per quasi 3 miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro straordinario che stanno svolgendo».

«C’è un capitolo di 10 miliardi di sostegno dell’occupazione e dei lavoratori affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus», prosegue Gualtieri. «Abbiamo esteso come annunciato gli ammortizzatori sociali a tute le tipologie di lavoratori dipendenti e copriamo tutti i lavoratori stagionali e altre forme con un assegno di 600 euro per marzo. Estendiamo il congedo parentale e offriamo un voucher babysitter per i genitori. Abbiamo un sostegno ulteriore al reddito per chi andrà al lavoro».

Tutte misure circolate in questi giorni, e dunque confermate nella versione approvata dal cdm. «Nel terzo capitolo c’è una fortissima iniezione di liquidità nel sistema del reddito con la sospensione di rate di prestiti e mutui. C’è la sospensione di obblighi di versamento per contributi e una sospensione della rata dovuta oggi al 31 maggio per iva e contributi previdenziali», dice il titolare del Mef. E «abbiamo incluso anche il trasporto merci» tra i destinatari degli aiuti economici.

«Contiamo con il lavoro europeo e con la riprogrammazione di fondi europei di sostenere il decreto aprile cui stiamo già lavorando: siamo fiduciosi di poter rafforzare ulteriormente gli interventi di sostegno all’economia e al lavoro straordinario che tutti gli italiani stanno svolgendo in questo momento», dice Gualtieri.

Il decreto

Aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese: da giorni circolano anticipazioni e bozze per questa iniezione di sostegno, approvata oggi, all’economia da circa 25 miliardi che corrisponde a una mobilitazione di finanziamenti per 350 miliardi: una vera e propria manovra.

Le famiglie con un figlio minore di 12 anni potranno usufruire di uno specifico congedo parentale fino a un massimo di 15 giorni con un’indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura figurativa per la contribuzione previdenziale. La fruizione di questo congedo «è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore».

Salute

Confermate le risorse destinate agli straordinari del personale sanitario impegnato nella lotta all’epidemia: i fondi contrattuali «sono complessivamente incrementati a livello regionale» (e le province autonome di Trento e di Bolzano), in deroga e «nel limite dell’importo pari a 150 milioni».

Confermati i 50 milioni di euro stanziati per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile che è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

La protezione Civile, sentita Invitalia, assicurerà l’individuazione della partita necessaria entro cinque giorni dall’approvazione del decreto. I dispositivi di protezione individuale saranno «forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari». Confermata anche l’assunzione a tempo determinato per sei mesi da parte dell’Inail di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Alitalia

«Sì c’è un intervento su Alitalia» nel decreto, dice la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo al termine del Cdm che ha varato il provvedimento, rispondendo a una domanda sulla ex compagnia di bandiera. C’è infatti un fondo con una dotazione di 600 milioni per il 2020 per il settore del trasporto aereo. In particolare per le compagnie aeree vengono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti. Per Alitalia, poi, si autorizza la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Tesoro o da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

Controlli a porti e aeroporti

Più personale al ministero della Salute per rafforzare i controlli anti-virus in porti e aeroporti. Il decreto ‘Cura Italia’, sul tavolo del Consiglio dei ministri, prevede stanziamenti ad hoc per consentire al ministero di assumere 40 medici, 18 veterinari e 29 tecnici per «potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti».

La bozza del decreto entrato in consiglio dei ministri prevedeva varie misure a partire dalla possibilità, limitata al 2020, di utilizzare gli avanzi di bilancio per finanziare spese correnti connesse all’epidemia. Si potranno usare integralmente anche , i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni.

Per le Regioni è prevista anche la sospensione dei mutui per il 2020 e la possibilità di utilizzare i risparmi per il rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia. Si liberano circa 340 milioni. Sospesi anche i pagamenti delle quote capitale in scadenza nel 2020 per i Comuni, che potranno usare le risorse, circa 276 milioni, per fronteggiare l’emergenza. In tutto si tratta di circa 600 milioni. Previsto anche un fondo di 80 milioni per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni, che potranno anche pagare gli straordinari alla polizia municipale senza tetti di spesa.

Il consiglio dei ministri

Era atteso addirittura per venerdì scorso. Convocato per oggi alle 10, dopo riunioni fiume in videoconferenza e dopo un protocollo per la sicurezza dei lavoratori, il consiglio dei ministri per il varo del maxi-decreto ‘cura-Italia’, con le ultime misure per l’emergenza coronavirus, è cominciato con tre ore di ritardo ed è finito poco dopo le 14. Alle 11 era intanto prevista una video conferenza tra i ministri della Salute e dell’Interno dell’Unione europea.

A Chigi sono arrivati il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola e la ministra per le Pari Opportunitá Elena Bonetti. Altri, per ragioni di sicurezza, si sono collegati in videoconferenza. I ritardi di questi giorni sarebbero dovuti alle ultime limature sul testo, che non solo ha tenuto conto delle tante proposte dei dicasteri arrivate sul tavolo di Chigi in questi giorni, ma che ha anche visto arrivare le suggestioni avanzate dalle opposizioni. E alla delicata partita su dove reperire le risorse.

Il parere degli esperti

Leggi anche: