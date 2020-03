Coronavirus, tutte le notizie della notte – Usa terzo Paese per contagi: 8 mila in un giorno. In Cina 45 nuovi casi di ritorno

Schizzano a oltre 25 mila i casi americani, superando così i contagi in Spagna. In Francia l’Assemblea nazionale approva lo stato di emergenza che limiterà le libertà pubbliche per i prossimi due mesi

Cina

C’è un solo caso di coronavirus in Cina, dopo tre giorni di assenza di nuovi contagi, mentre le nuove infezioni di ritorno secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese sono state 45 infezioni. Di questi 14 a Shanghai, 13 a Pechino, 7 nella provincia del Guangdong, nel Fujian, 2 nel Jiangsu, 1 nell’Hubei, 1 nel Zhejiang, 1 nel Jiangxi, 1 nel Shandong e 1 nel Sichuan. Salgono così a 314 i contagi di ritorno finora conteggiati in Cina. Secondo l’ultimo bollettino, i nuovi morti nel Paese sono stati 6, di cui 5 nella provincia dell’Hubei. 504 sono stati i pazienti guariti. In totale sono 81.054 i casi segnalati in Cina, 3.261 i morti, 72.244 i pazienti guariti.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti balzano al terzo posto a livello mondiale per numero di contagi, dopo Cina e Italia, per l’impennata delle ultime 24 ore: 8 mila nuovi casi in tutto il Paese, per un totale di 25.493 contagi. Il numero di morti è salito a 307. Alla Casa Bianca, intanto, è risultato negativo il vicepresidente Mike Pence, così come sua moglie, dopo era stato reso noto il contagio di un membro del suo staff, con il quale però non avrebbe avuto contatti stretti da diversi giorni.

Francia

Prevista in giornata una nuova seduta del Parlamento francese, in numero ridotto, dopo che nella notte i deputati dell’Assemblea nazionale hanno approvato il progetto di legge d’emergenza per affrontare l’epidemia di coronavirus. Il testo stabilisce lo stato di emergenza, che permette la limitazione delle libertà pubbliche per i prossimi due mesi. Un passo indispensabile perché il governo francese possa varare nuove misure a sostegno delle imprese e rinviare il ballottaggio delle elezioni Comunali. Previsto anche un inasprimento delle multe per chi non rispetta la quarantena, da 135 euro fino a 1500 per i recidivi. In caso di violazione dell’isolamento per quattro volte ed entro 30 giorni, la sanzione sale a 3700 euro con un massimo di sei mesi di carcere.

Giappone

Cresce la preoccupazione in Giappone, dove i nuovi contagi nell’ultimo giorno sono stati 40, per un totale di 1.055. Tra i nuovi casi ci sono 14 persone rimpatriate da Wuhan e cinque giapponesi rientrati da Paesi europei, compresa l’Italia, da cui arrivava un 20enne. Un solo morto è stato registrato nel Paese ieri, 21 marzo, una donna di 80 anni che soffriva anche di ipertensione. Le vittime totali in Giappone finora sono state 44, di cui 36 contagianti nel Paese e 8 a bordo della Diamond Princess.

