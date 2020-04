Crolla il ponte sul fiume Magra, in provincia di Massa Carrara. Due furgoni rimasti coinvolti – Le immagini

È crollato il ponte stradale sul fiume Magra, viadotto al confine tra Liguria e Toscana, in località Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, lungo una strada provinciale che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra, in provincia di La Spezia. L’infrastruttura collega la strada provinciale 70 con la 62.

Nel collasso del ponte, secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto, sarebbero rimasti coinvolti due veicoli che erano in transito. Si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume e poi rimasti sopra la carreggiata collassata. Uno dei conducenti sarebbe rimasto ferito nell’incidente e dunque trasportato in codice giallo all’ospedale più vicino. L’autista del secondo furgone sarebbe invece rimasto praticamente illeso ma, secondo fonti sanitarie, si trova sotto shock per lo spavento.

I cittadini arrivati nei pressi del viadotto crollato segnalanno un forte odore di gas e, oltre ai soccorritori, sono intervenute anche le squadre tecniche dell’azienda di distribuzione della zona. Secondo alcuni testimoni e abitanti dell’area circostante, al momento del collasso del ponte si è sentito un forte boato fino a diversi chilometri di distanza dal fatto.

Albiano Magra. È caduto un altro ponte. Ormai siamo un paese allo sbando. April 8, 2020

Sembra che la struttura fosse finita sotto osservazione lo scorso novembre a causa di una crepa importante che si era formata sull’asfalto. Segnalata da diversi cittadini, era poi stata riparata. Secondo quanto scrive Agi, la struttura è gestita da Anas.

Fonte immagine in evidenza: Twitter

Leggi anche: