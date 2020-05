Coronavirus, tutte le notizie della notte: quasi 5 milioni di casi nel mondo. In Brasile 20mila contagi in 24 ore

Continua lo scontro tra Trump e Pelosi. La speaker della Camera: «Trump è come i bambini coi pantaloni infangati e le scarpe sporche di pupù di cane»

Sono quasi 5 milioni le persone contagiate da Coronavirus nel mondo (4.996.634), i morti sono 328.120. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.551.853 contagi, seguono Russia (308.705) e Brasile (291.579). Per numero di morti, dopo gli Usa (93.439), è il Regno Unito a registrare più vittime (35.786), segue l’Italia con 32.330 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Usa

Ansa | Nancy Pelosi stralcia in segno di protesta la copia dello Stato dell’Unione davanti al presidente Trump (4 febbraio 2020)

Negli Stati Uniti sono state registrare 1.561 vittime nelle ultime 24 ore, il totale dei morti sale a 93.439, i casi sono 1.551.853. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha replicato da Trump che l’aveva definita una «donna malata, con problemi mentali». «Donald Trump è come i bambini coi pantaloni infangati e le scarpe sporche di pupù di cane», ha detto Pelosi. «Mi state chiedendo sull’adeguatezza delle azioni di questo presidente? Sono completamente inappropriate. Trump soffre di confabulazione, è uno che riempie i vuoti di memoria con invenzioni che crede vere. Non conosce la verità… gli basta dire qualcosa per crederci, perché l’ha detto lui», ha continuato la speaker dem.

America Latina

Ansa | Fosse comuni in Brasile

Sono 606.271 i casi in America Latina, 33.386 i morti. È quanto emerge dai dati dell’agenzia stampa Ansa. Il Brasile rimane il Paese più colpito, seguono Perù (104.020 contagiati e 3.024 morti) e Messico (54.346 e 5.666).

Brasile

In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 20mila nuovi contagi (19.951), il totale sale a 291.579. I morti sono stati 888, facendo salire a 18.859 il bilancio delle vittime. Secondo un gruppo di scienziati indipendenti, nel Paese il numero reale dei contagi si aggirerebbe attorno ai 3 milioni. «Il governo brasiliano ha perso il controllo della pandemia. Il numero dei casi sta crescendo in maniera esponenziale», ha detto a Bbc News Brasil il professor Domingos Alves, docente di medicina dell’Universita’ di Riberao Preto.

