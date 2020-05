Coronavirus, tutte le notizie della notte – La prima pagina del Nyt piena di 1000 necrologi: «Quei nomi siamo noi». In Brasile altri 965 morti in un giorno

Brasile

EPA/Fernando Bizerra | Manifesti contro il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che sin dall’inizio della pandemia ha sempre invitato i brasiliani a non interrompere le proprie attività

Peggiora di altri 965 morti in un giorno il bilancio della pandemia di Coronavirus in Brasile, dove le vittime totali sono salite ora a 22.013. Secondo i dati del ministero della Salute brasiliano, i nuovi contagi sono 16.508, per un totale di 347.398. Nell’intera America Latina i contagi hanno raggiunto quota 702.819, mentre i decessi sono 38.748. La quasi totalità dei casi nell’ultimo giorno sono stati registrati in Brasile, il Paese più colpito del continente, seguito dal Perù con 115.754 contagi e 3.373 morti, e il Cile con 65.393 casi e 673 decessi.

Usa

EPA/JUSTIN LANE | Un uomo per strada a New York davanti ai negozi ancora chiusi

Negli Stati Uniti la crescita dei contagi sta rallentando, rimanendo stabili in 25 Stati secondo quanto riporta il New York Times. Ma la il bilancio dei morti cresce di circa 1000 decessi al giorno, 1.127 nelle ultime 24 ore, avvicinandosi ora alle 100 mila vittime: 97.087 secondo la John Hopkins University, mentre i contagi totali sono saliti a oltre 1.6 milioni. Per la prima volta in due mesi, nello Stato di New York ci sono stati meno di 100 morti in un giorno. In quello che è stato il focolaio più colpito dalla pandemia dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati registrati infatti 84 morti. Un segnale che secondo il governatore Andrew Cuomo conferma quanto si siano facendo «progressi reali» e che le misure restrittive stiano funzionando: «Secondo gli standard normali – ha detto Cuomo – il numero sarebbe pessimo. Ma siamo lieti che sia sceso sono i 100 per la prima volta dalla fine di marzo».

La prima pagina del New York Times

La prima pagina del Nyt del 24 maggio 2020 con i nomi di 1000 morti per Coronavirus negli Stati Uniti

Il New York Times ha deciso di pubblicare la prima pagina di domenica 24 maggio 2020 con i nomi e brevi necrologi di mille vittime per il Coronavirus: «Mille persone rappresentano solo l’uno per cento del bilancio totale dei morti – spiega il quotidiano nella breve introduzione – Nessuno di loro era solo un numero». La scelta simbolicamente forte è stata spiegata dal national editor Marc Lacey: «Volevo qualcosa che la gente possa guardare tra 100 anni, per capire la portata di ciò che stiamo vivendo». Una «perdita incalcolabile» quella negli Stati Uniti, come recita il titolo di apertura del quotidiano: «Non sono semplici nomi in una lista – si aggiunge sulla prima pagina – quelli siamo noi».

