Space X, la Nasa riparte con Elon Musk: alle 22.30 il primo volo spaziale dopo 9 anni – Il video da Cape Canaveral

Sono lontani i giorni in cui un presidente Usa come John F. Kennedy inaugurava una nuova stagione di esplorazione spaziale con discorsi altisonanti enunciati da prestigiose sedi universitarie. Oggi, in questo ambito come in molti altri, è il settore privato a fare da traino alla politica. Ed ecco che il fondatore di Tesla e di SpaceX, Elon Musk (colui che ha chiamato suo figlia X Æ A-Xii per intenderci), retwitta la Nasa che annuncia il ritorno su suolo americano di una missione spaziale con equipaggio. Dopo quasi un decennio. «Domani non è solo un grande giorno per le nostre squadre» – si legge nel tweet condiviso il 26 maggio – «ma anche un grande giorno per il nostro paese».

Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. Tomorrow is not only a big day for our teams – it’s a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU#LaunchAmerica pic.twitter.com/JT1zhQDKs2 — NASA (@NASA) May 27, 2020

La missione

Alle 22.33 orario italiano SpaceX lancerà due astronauti della Nasa – Bob Behnken and Doug Hurley – verso la Stazione Spaziale Internazionale (SSI). Lo farà da Cape Canaveral in Florida (adiacente al Kennedy Space Centre), luogo da cui partì il primo astronauta americano nel 1961. (La NASA offrirà il lancio in streaming). La loro salita in orbita dovrebbe richiedere poco meno di nove minuti e k’arrivo della capsula alla SSI è prevista per giovedì alle 16.29, orario italiano. Al momento non è chiaro quanto tempo i due astronauti trascorreranno lì, ma è probabile che il loro ritorno sul pianeta terra avvenga tra circa quattro mesi.

L’ascesa di SpaceX

Al di là dei meriti della compagnia fondata da Musk circa 18 anni fa, senza gli investimenti e gli aiuti della Nasa e del governo americano, questo giorno non sarebbe mai arrivato. Da quasi due decenni la Nasa infatti ha investito nel settore privato con l’idea di affidare a compagnie come SpaceX le missioni meno ambiziosi, come la spedizione di cargo sulla Stazione Spaziale Internazionale, per potersi concentrare sulle missioni di lungo raggio nello spazio profondo.

SpaceX infatti ha goduto di sostanziali finanziamenti in questo senso: è stato soltanto grazie ai $500 milioni destinati a Orbital Sciences e Space X per sviluppare veicoli spaziali e missili per lanciare merci alla Stazione Spaziale Internazionale che la compagnia, che fino a quel punto aveva faticato a decollare, avendo fallito per ben tre volte il lancio del suo primo razzo, il Falcon 1, riuscì nel 2010 a costruire un nuovo razzo e a mandare in orbita il veicolo spaziale Dragon.

Da lì ad oggi la compagnia di Musk ha effettuato quasi 100 lanci ed è all’avanguardia per quanto riguarda le missioni per portare gli esseri umani su Marte, occupando quindi progressivamente anche il terreno delle missioni più ambiziose. Ormai compete ad armi pari con altri giganti del settore, come Boeing. A dieci anni da quando mandò, nella sua prima missione, una ruota di formaggio nello spazio, può dichiararsi senza timore di incorrere nel ridicolo, una se non la compagnia privata leader nel settore dell’esplorazione spaziale.

