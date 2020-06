Coronavirus, 8 morti in 24 ore. Calano anche i nuovi contagi, con oltre 8mila tamponi in più – Il bollettino della Protezione civile

È il numero più basso di vittime dal primo marzo. Oggi i tamponi sono stati 61.351, ieri erano 52.768. Meno di 100 ricoverati in terapia intensiva

Il bollettino del 27 giugno

Sono 240.136 le persone contagiate da Coronavirus in Italia dall’inizio del monitoraggio della pandemia, 175 in più rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano 259, mentre due giorni fa erano 296. Secondo dagli ultimi dati della Protezione civile, gli attualmente positivi sono invece 16.836, 802 in meno rispetto a ieri quando erano 17.638.

Nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese sono morte altre 8 persone per il Covid-19, è il numero più basso dal primo marzo. Le vittime totali salgono così a quota 34.716. Ieri i decessi erano stati 30, due giorni fa 34.

I nuovi contagi sono stati riscontrati su un totale di 61.351 tamponi effettuati, ieri i tamponi erano stati 52.768. I guariti sono arrivati a 188.584, 969 in più rispetto a ieri quando le persone guarite erano 890. Sono 97 le persone ricoverate in terapia intensiva, ieri erano 105. In isolamento domiciliare ci sono ancora 15.479 pazienti, mentre 1.260 sono ricoverati con sintomi.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

