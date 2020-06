Lombardia, +77 nuovi casi di contagio. Calano le vittime: 2 nelle ultime 24 ore (ieri erano 16)

Il bollettino del 27 giugno

Torna il consueto bollettino della Lombardia, con i dati sulla pandemia da Coronavirus. Nella regione maggiormente colpita scende di nuovo la curva dei contagi: oggi si registrano +77 nuovi casi (ieri erano +156). Il numero dei ricoverati in terapia intensiva cala di 4 unità: i pazienti oggi sono 43. Si registrano 2 decessi, per un totale di 16.626 vittime dallo scoppio dell’emergenza. Sono 2.347 i dimessi dalle strutture ospedaliere. Sono invece 63.699 i guariti. I tamponi complessivamente eseguiti nelle ultime 24 ore sono 9.568 per un totale di 1.014.321 da inizio pandemia.

Le province

I cittadini lombardi positivi al Covid-19 suddivisi per provincia:

Milano (+4) di cui +1 a Milano città

(+4) di cui +1 a Milano città Bergamo (+22)

(+22) Brescia (+14)

(+14) Como (+5)

(+5) Cremona (+5)

(+5) Monza e Brianza (+5)

e (+5) Pavia (+4)

(+4) Varese (+10)

(+10) Lodi (+0)

(+0) Mantova (+6)

(+6) Lecco (+1)

(+1) Sondrio (+0)

