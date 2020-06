Coronavirus, tutte le notizie della notte – Negli Usa si torna a chiudere: +65% di contagi in 15 giorni. In Brasile calano i morti, ma i nuovi casi sono oltre 30 mila

Usa

New York Times | Gli Stati americani in cui i casi stanno aumentando

Cresce la preoccupazione negli Stati Uniti per la ripresa della crescita dei casi positivi di Coronavirus in diversi Stati soprattutto del Sud e dell’Ovest. Mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 288, per un totale di 125.768, i contagi sono saliti a oltre 2,5 milioni. Un dato che sta spingendo al ripristino del lockdown in diverse aree, tra cui Los Angeles e altri sei contee in California, mentre in altre parti del Paese stanno tornando le misure restrittive già imposte all’inizio della pandemia.

Il dato che più sta allarmando negli Stati Uniti, dove nelle ultime settimane i casi sono cresciuti del 69% secondo il New York Times, è il tasso di positività che sta emergendo dai test in rapida risalita, secondo la stima della John Hopkins University. Solo a Los Angeles, è stato rilevato al 9%, mentre due settimane fa era del 5,8%. In Texas è raddoppiato in 15 giorni, portandosi al 13%. L’aumento di questo dato, confermano gli esperti, indica che il virus sta guadagnando forza, a prescindere dall’aumento del numero dei test effettuati, come invece sostiene la Casa Bianca.

America Latina

MICHAEL DANTAS / AFP | Un cimitero di Manaus, in Brasile

Rallenta l’andamento del numero di decessi in Brasile, ma è un dato in controtendenza rispetto al resto dei Paesi dell’America Latina, in particolare Cile e Perù, dove i decessi continuano a salire a ritmi sostenuti. Nell’intera area i contagi le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.477, per un totale di 111.934. Circa un terzo, 552 persone, sono state registrate in Brasile, che conta ora 57.622 morti.

I nuovi contagi sono stati invece 53.586 nell’intera America Latina, per un totale di 2.474.632, con il dato brasiliano che in questo caso continua il trend in salita delle ultime settimane con 30.476 nuovi contagi in un giorno, per un totale di 1.344.143. Dopo il Brasile, la situazione più grave è in Perù con 279.419 casi e 9.317 decessi, e in Cile con 271.982 contagi e 5.509 vittime.

